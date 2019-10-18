Batman'da, bu yıl "Davet Dili" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası 10. Din Görevlileri Sempozyumu", 6 ülkeden 80 din görevlisi ve akademisyenin katılımıyla başladı.

Batman Valiliği ev sahipliğinde, İl Müftülüğü, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İmam Hatipliler Derneği, Yunus Emre Cami Vakfı ve Medrese Alimleri Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek sempozyum, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, İslam'ın güzel dille anlatılması gerektiğini söyledi.

Daha önce Malezya'ya gittiğini belirten Şahin, oradaki izlenimlerini şu ifadelerle aktardı:

"O bölgede 300 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor. Oraya hiç Müslüman kılıcı gitmemiş, hiç Müslüman ordusu görmemiş ama o kadar güzel Müslümanlar ki 'herhalde gerçek Müslümanlık budur dedim. Oradaki hoş, tatlı Müslümanları gördüğümde çok etkilendim. Oraya doğrulukla giden Müslüman tüccarlar vasıtasıyla İslam'ı öğrenmişler. Bunu bence akademik olarak çalışmak lazım."

Sempozyumun teması olan "davet dili"nin bu çerçeveden kullanılması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Özellikle din görevlilerimize sesleniyorum; 'camilerin çocukların sesiyle çınlamadığı din kaybolmaya, yıkılmaya mahkumdur' diye bir söz vardır. Lütfen çocuklara kötü davranmayın. Özellikle bazı hacı dayılar var ellerinde sopalar. Lütfen onlara fırsat vermeyin. O çocuklar, o camilerin, bu dinin geleceğidir."

"Doğru sözler ancak kalplere hitap etmelidir"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sempozyumun temasının önemine dikkati çekti.

İslam'a davet dilinin önemini vurgulayan Karadaği, "Davet yaparken de hikmete ihtiyaç var. Hikmet kavramı Kur'an'da en çok kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Burada hikmet doğru akıl, doğru düşünce ve onu doğru kullanmaya işaret eder. Hikmet doğru sözü, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde kullanmak ve yerine koymak gerekir ama doğru nasihate gelince doğru sözler ancak kalplere hitap etmelidir, nefisleri arındırmaya hitap etmelidir. Ruhlarımızı yüceltici, kalplerimizi rahatlatıcı, dinlendirici bir üslup kullanılmalıdır. Bu dört şey bir araya geldiği zaman işte bu ümmetin elinde çok büyük şeyler gerçekleşir." diye konuştu.

Karadaği, dünya Müslümanlarına şu çağrıda bulundu:

"Özellikle ümmetin bütün katmanlarına, bütün çocuklarına, bütün kurumsal yapılarına davetim şudur; bahsettiğim kavramlardan yola çıksınlar. İşte o zaman biz ümmet oluruz. Kendi içimizde saygın olduğumuz zaman ötekiler nezdinde de saygın oluruz."

70 bildiri okunacak

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemsettin Dursun, iki gün sürecek ilim irfan şölenine yurt içinden ve yurt dışından 80 katılımcının 70'in üzerinde bildiri sunacağını aktardı.

Valisi Şahin ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve eski Kudüs Müftüsü Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabiri'ye sempozyum anısına plaket takdim etti.

Programın ardından, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın oturum başkanlığı yaptığı ilk oturumda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül "Toplumun Değişim ve Dönüşüm Sürecinin Temel Dinamikleri Eğitimcilere Yönelik Din ve Davet Dili", Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu "Günümüzde Gençlerle İletişim", Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz "Davette Gönül İnsanı ve Gönül Dili Faktörü", Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Başkanı Dr. Neşet Bodur da "Mabedin Gölgesinde Yaşamak" konulu bildirilerini sundu.