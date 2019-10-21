Son Dakika Haberleri: "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi"
Son Dakika Güncel 'Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi'

"Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi"

1 saat önce

Kastamonu'da, 10 ülkeden 150 bilim insanının katılımıyla düzenlenen ve adli bilimin tüm yönleriyle ele alındığı "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi" sona erdi.

Kastamonu'da, 10 ülkeden 150 bilim insanının katılımıyla düzenlenen ve adli bilimin tüm yönleriyle ele alındığı "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi" sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Kastamonu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimciler Derneği ile Sağlıkta Şiddete Son Derneği tarafından düzenlenen ve 19 Ekim'de başlayan kongrenin son gününde iki panel yapıldı ve bildiriler sunuldu.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongreye 10 ülkeden 150 bilim insanının katıldığını kaydetti. Hancı, "Çok yorulduk fakat özellikle Kastamonu Belediyesi ve yerelin desteğiyle çok mükemmel bir kongre olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kongrede adli bilimlerinin bütün alanlarının konuşulduğunu ifade eden Hancı, şunları söyledi:

"Bizim amacımız kongreleri Anadolu'daki şehirlerde yaparak Anadolu şehirlerinin de bilimle tanışması ve canlanmasının sağlanmasıydı. Bunu gerçekleştirmiş olduğumuzu düşünüyoruz. Bir kapanış bildirgesi hazırlayacağız. Çok ayrıntılı bir rapor hazırlayıp ülkedeki her tarafa göndereceğiz. Yaklaşık 100 bildirimiz vardı. İçerikleri çok iyi ve kaliteleri üst düzey oldu."

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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