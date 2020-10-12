Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliğinde, 12-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu, Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Şampiyonası'nın, Ankara 'da yapılacağını duyurdu.

Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor