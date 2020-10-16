Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Turnuvası iptal edildi

Ankara'da 12-15 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası 17 Yaş Altı Türkiye Açık Badminton Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin Türkiye ve dünyada devam etmesi dolayısıyla yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, Avrupa Badminton Konfederasyonunca gerçekleştirilen görüşmeler sonucu turnuvanın iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.