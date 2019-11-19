Son Dakika Haberleri: Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi
Son Dakika Güncel Uluslararası '2011 Sonrası Irak' sempozyumu sona erdi - Son Dakika

Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi

6 saat önce

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyumun kapanış programı yapıldı.

Uluslararası

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda düzenlenen "2011 Sonrası Irak" başlıklı uluslararası sempozyumun kapanış programı yapıldı.

Kapanış konuşmasını yapan ORSAM Başkanı Prof.Dr. Ahmet Uysal, sempozyumla, Arap, Türkmen, Kürt, Şii akademisyenleri bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Türkiye'nin birleştirici rol oynadığını, Irak dışında Suriye, Cezayir, Mısır ve Lübnan'dan da akademisyenler davet ettiğine vurgu yaptı.

Uysal, "ORSAM olarak Irak'ı yakından takip ediyoruz. Iraklı akademisyenlerle dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Irak ile ilgili akademik çalışmalar uzun zamandır ihmal ediliyordu ama bu durum artık değişiyor. Biz sizin bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ederiz." diye konuştu.

Katılımcı akademisyenlerden Iraklı Munkith Daghir, "Bölge olarak savaşlardan, etnik ve mezhebi çatışmalardan yorulduk. Bu tür toplantıların bilinç artırıcı rol oynamasını temenni ediyoruz." diyerek, Irak-Türkiye arasında kültürel ve ekonomik bağların güçlendirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Kapanış oturumunda söz alan uzman ve akademisyenler, iki ülke arasında akademik, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İki gün süren sempozyumda, uluslararası uzman ve akademisyenler, Irak'taki gelişmelerin yanı sıra, Irak-Türkiye ilişkileri, ekonomi, güvenlik, dış politika ve kültür konularını ele almıştı.

Orta Doğu, Türkiye, Ankara, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İrak İçişleri Bakanlığı, yüksek teyakkuz durumuna son verildiğini duyurdu
ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz İran'ın Irak'taki "derin" etkisi basına sızdı Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 02:15:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası "2011 Sonrası Irak" sempozyumu sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]