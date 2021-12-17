Uluslararası 25. Türkiye İç Denetim Kongresi yapıldı - Son Dakika

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), dünyadan ve Türkiye'den birçok sektör mensubu ve akademisyeni Uluslararası 25. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde bir araya getirdi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de iç denetim mesleğinin uluslararası standartlarda yapılması, şirketlerin kurumsal itibarının korunması ve değer kazanması amacıyla faaliyet gösteren Türkiye İç Denetim Enstitüsü, QNB Finansbank'ın da sponsorları arasında bulunduğu Uluslararası 25. Türkiye İç Denetim Kongresi'ni 15-16 Aralık'ta "Öngörülemeyene Adaptasyon: Mücadele mi Uyanış mı?" temasıyla çevrim içi gerçekleştirdi.

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yurdalan, "Sadece ülkemizde değil, etkisini dünya genelinde hissettiğimiz iklim değişiklikleri, jeopolitik ve siyasal çatışmalar, dijital dönüşüm ve siber güvenlik riskleri, yapay zeka ve robot yazılımların gündelik hayatımıza girmesi ve çevrenizde dolaşan Kovid-19 virüsü, öngöremediğimiz geleceği şekillendiren hususlardan sadece birkaçı. Bu perspektifte yönetim kurullarının belirlediği stratejilerin sahada nasıl, hangi başarı seviyesinde yerine getirildiği, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının test edilmesi ve yönetim kurullarına güvence ve danışmanlık verilmesi iç denetimin ana sorumluluğu olmasına karşın, bu faaliyetin yerine getirilmesinde yukarıda saydığım tetikleyiciler beraberinde birtakım belirsizlikleri de gündemimize taşıdı." ifadelerini kullandı.

Yeni sürece dair tavsiyelerini sıralayan Yurdalan, "İç denetim profesyonelleri bu yeni normal dediğimiz düzene uyum sağlamak için teknolojik gelişmeleri izlemeli, sürekli öğrenmeli ve öğrendiklerini uygulamalı, büyük veriyi kısa sürede bilgiye çevirecek analitik yaklaşımları alet çantasına eklemeli, değişen riskleri sürekli güncellemeli ve iç denetim faaliyetlerini bu perspektifte geliştirmeli." açıklamasında bulundu.

"Ekonominin sağlıklı işleyişi için öngörülebilirlik temel unsur"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de ekonominin sağlıklı işleyişi için öngörülebilirliğin temel unsur olduğunu belirtti.

Kur istikrarının da bunun önemli bir parçası olduğunun altını çizen Kaslowski, şunları aktardı:

"Ekonominin görüş mesafesi uzamalı ancak böylelikle ihracatçı, reel sektör ve hane halkı fayda sağlayabilir. Öngörülebilir ve güvenin inşa edildiği ekonomik ortamlarda iktisadi kararlar, yatırım kararları en verimli şekilde alınabilir. Kapsamlı uzun vadeli ve katılımcılıkla hazırlanmış stratejik planlar bu süreçte önemlidir. Pandemi mevcut iş yapış modellerini değiştirdi ve bizleri bekleyen riskleri de daha güçlü şekilde gündemimize soktu. Bu dönemde değişen koşullara hızla çözüm üretenler her krizde olduğu gibi bu süreçten de daha güçlü çıktı. İşte bu noktada iç denetim birimleri önemli bir rol oynadı. Riskleri tahmin etme, yönetim kurullarına ve üst yönetime uyarıda bulunma ve güvence sağlama misyonuyla iç denetim profesyonelleri bir organizasyonun krizlere dayanıklılığının en önemli aktörlerinden biridir. Krizden önce proaktif ve vizyoner; kriz esnasında atik ve esnek iç denetim birimleri olan şirketler krizleri daha iyi yönetebilirler."