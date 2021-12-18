Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde sanatçı Öykü Gürman konser verdi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen Uluslararası 3. Balkan Müzik Festivali'nde sanatçı Öykü Gürman sahne aldı.

Trakya Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Gürman sahneye çıktı.

Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler HES kodu kontrolünün ardından kongre merkezine alındı.

Salonun dolması nedeniyle bazı seyirciler konseri sergi alanındaki dev ekranlardan izledi.

Gürman, yoğun katılım için sevenlerine teşekkür etti.

Edirne'de daha sık konser vermek istediğini belirten Gürman, festivalin dolu geçtiğini ifade etti.

Sanatçı Öykü Gürman, "Kül oldum", "Derbeder", "Evlerinin önü boyalı direk", "Yaktın yandırdın beni", "Seni ben unutmak istemedim ki", "Yalan gözlerin" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konseri, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Süleyman Lale, Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Selçuk Çakır, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar izledi.

Festival yarın Balkan Kongre Merkezi'nde Candan Erçetin ve Serkan Çağrı konserleriyle sona erecek.