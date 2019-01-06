Son Dakika Haberleri: Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu

1 saat önce

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Vincent Kipchumba, kadınlarda ise aynı ülkeden Joyce Chepkemoi Tele birinci oldu.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Vincent Kipchumba, kadınlarda ise aynı ülkeden Joyce Chepkemoi Tele birinci oldu.

" Atatürk'ün izinde kurtuluşa koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen yarı maraton, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Atatürk Parkı önünden verdiği startla gerçekleştirildi.

Yarı maratona katılan 9 ülkeden bin 33 atlet, 21 kilometrelik güzergahı takip ederek Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyonda erkeklerde Kenyalı Vincent Kipchumba, 1 saat 2 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw, 1 saat 4 dakika 27 saniyeyle ikinci, Kenyalı Hillary Kering de 1 saat 4 dakika 44 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Kenyalı Joyce Chepkemoi Tele, 1 saat 11 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimele, 1 saat 12 dakika 29 saniye ile ikinci, Sevilay Eytemiş de 1 saat 16 dakika 12 saniye ile üçüncü oldu.

Organizasyon kapsamında aralarında engellilerin de olduğu 7 bin 200 kişinin katılımıyla 4 kilometrelik halk koşusu da yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de halk koşusunda vatandaşlarla koştu.

Sözlü, Merkez Park'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğe katılımın çok iyi olduğunu kaydetti.

Yağmurlu havaya rağmen katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Sözlü, "Bu maratonu 9. kez düzenliyoruz. Bunun 19 ve 29'uncusu da olacak. Uluslararası arenada da maratonlar içerisinde en bilinenlerden bir tanesi olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:51 Kaynak: AA

Adana, Spor
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