Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na doğru - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na doğru - Son Dakika Spor

Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na doğru

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl 10. kez gerçekleştirilecek Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna, şu ana kadar 15'i yabancı 1050 sporcunun başvurduğunu söyledi.

Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na doğru, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl 10. kez gerçekleştirilecek Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonuna, şu ana kadar 15'i yabancı 1050 sporcunun başvurduğunu söyledi.

Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Valiliğinin organize ettiği yarı maraton ve halk koşusu öncesinde düzenlediği basın toplantısında, 5 Ocak'ta saat 08.30'da Atatürk Parkı'nda başlayacak etkinliğin Merkez Park'ta son bulacağını belirtti.

Kentin en büyük sportif etkinliğinin 10 yılda ikinci kez 5 Ocak gününe denk geldiğini belirten Karalar, "21 kilometrelik güzergahta, tarihi, doğal ve görünmesi gereken yerler bulunuyor." dedi.

Karalar, daha önceki organizasyonlarda bir gün önce elden başvuru yapıldığını, bu sene ilk kez internet üzerinden online başvuru aldıklarını aktardı.

Organizasyona geçen yıldan daha fazla katılım olmasını beklediklerini dile getiren Karalar, şunları kaydetti:

"Yarı maratona şu ana kadar 15 yabancı sporcu başvurdu. Geçen yıl 1268 maraton koşucusu katılmıştı, bu yıl şu ana kadar 1050 koşucu başvurdu, başvurular 4 Ocak'ta sona erecek. Halk koşusunda da binlerce Adanalı koşuyor. Geçen yıldan daha fazla katılım olmasını bekliyoruz."

Kentte sağanak sonrası oluşan su baskınlarına da değinen Karalar, Adana'ya verdikleri destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e teşekkür ederek, altyapı sorunun çözülmesi için yapılması gereken yatırımların maliyeti hakkında bilgi verdi.

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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