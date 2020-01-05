Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı (2) - Son Dakika

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 10. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Joseph Karanja Nganga, kadınlarda ise aynı ülkeden Irine Jepchumba Kimais birinci oldu.

Yarı maraton, 16 ülkeden 1120 atletin katılımıyla Atatürk Caddesi'nden başladı. Sporcular, 21 kilometrelik güzergahı katettikten sonra Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyonda erkeklerde Kenyalı Joseph Karanja Nganga, 1 saat 1 dakika 14 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Kenyalı Bernard Cheruiyot Sang 1 saat 2 dakika 15 saniyeyle ikinci, Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw da 1 saat 2 dakika 34 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Kenyalı Irine Jepchumba Kimais 1 saat 9 dakika 1 saniyelik derecesiyle birinci, Etiyopyalı Atalel Anmut Dargie 1 saat 9 dakika 49 saniye ile ikinci, Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli de 1 saat 10 dakika 27 saniye ile üçüncü oldu.

Organizasyon kapsamında aralarında engellilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla 4 kilometrelik parkurda halk koşusu da yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bu etkinlikte vatandaşlarla koştu.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Karalar, burada yaptığı konuşmada, 5 Ocak'ın Adana'nın onur günü olduğunu belirterek, organizasyona yoğun katılımdan dolayı memnun olduklarını, dereceye giren 87 sporcuya 122 bin lira para ödülü dağıtılacağını ifade etti.