Uluslararası 50 doktora öğrencisi eğitim için tarihi ören yerleri gezdi - Son Dakika
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Uluslararası 50 doktora öğrencisi eğitim için tarihi ören yerleri gezdi

22.04.2022 16:19
Uluslararası 50 doktora öğrencisi eğitim için tarihi ören yerleri gezdi

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün "Doktora Öğrencilerine Eğitim Destek Programı" kapsamında düzenlediği etkinlikte 50 doktora öğrencisi, ???????Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı ve Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün "Doktora Öğrencilerine Eğitim Destek Programı" kapsamında düzenlediği etkinlikte 50 doktora öğrencisi, ???????Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı ve Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'ni ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle hayata geçirilen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün 7. Doktora Eğitim Programı etkinliği, İslahiye ilçesindeki Tilmehöyük Arkeolojik Parkı ve Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı ve Yesemek Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, öğrencilere ve ziyaretçilere alan hakkında bilgiler aktardı.

Proje takım lideri, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, bu programda Türkiye'nin 17 üniversitesi ve 8 enstitüsünden seçilen, arkeoloji ve diğer alanlarda eğitim gören yerli yabancı 50 öğrenciden oluşan gruba eğitim verildiğini belirtti.

Çevik, "İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan ve Türkiye'den uzman bilim insanlarının oluşturduğu 37 profesörün bulunduğu kapsamlı bir eğitim programındayız. Bugün dördüncü günündeyiz. Zeugma ve Yesemek antik şehirlerde alan eğitimi yapıyoruz." dedi.

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Arkeoloji, Doktora, Heykel, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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