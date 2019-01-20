Uluslararası 50. Düsseldorf Yat Fuarı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı'na (Boot 2019), 73 ülkeden iki bin firma katılıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı'na (Boot 2019), 73 ülkeden iki bin firma katılıyor.



Düsseldorf Fuar Merkezi'nde 16 salonda gerçekleştirilen fuarda, Türkiye, Deniz Ticaret Odası organizasyonuyla 30 dernek, kuruluş ve firma ile temsil ediliyor.



Bin 500 lüks yat ve yelkenlinin sergilendiği etkinlikte, tanınmış üreticiler, yeni yatlarını ilk kez burada görücüye çıkarıyor. Fuarda ayrıca dalış turizmi, dalgıç ve su sporları ürünleri de sergileniyor.



Türkiye'nin turizm imkanları



İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, fuarda düzenlediği basın toplantısında, dünyanın birçok ülkesinden ilgili sektörlerin yer aldığı fuara, Türkiye'nin turizm imkanlarını tanıtmak için katıldıklarını söyledi.



Bayrak, "Denizimizi, kıyılarımızı, koylarımızı, su altı zenginliklerimizi ve diğer zenginliklerimizi bizim burada anlatıp pazarlamamız lazım. Bunu en iyi yapabileceğimiz alanlardan biri de burası. Oda olarak üyelerimize, buralarda kendilerini daha çok temsil etmeleri için Turizm Bakanlığı'mızın iş birliğinde imkanlar sunuyoruz." dedi.



Bu tür uluslararası fuarlara katılıp yapılan tanıtımların neticesini mutlaka göreceklerine inandıklarını ifade eden Bayrak, gösterdikleri gayretin sonucu olarak turizm pazarından daha fazla pay alacaklarını ve pastadaki katma değer oranını artıracaklarını, böylece marka değeri yaratıp fiyatları bir üst kademeye çekeceklerini bildirdi.



Kalitenin önemine vurgu yapan Bayrak, "Ölçek ekonomisine uygun üretim yapan tesisler ve firmalar oluşturmak durumundayız. Bunu başardığımız zaman Türkiye'nin önünde kimse duramaz. 8 bin 500 kilometrenin üzerinde kıyısı olan bir ülkenin deniz turizminden aldığı pay mutlaka bunun birkaç katı fazla olmak zorunda. Ülkemizde bunu sağlayacak insan birikimi, altyapı ve müteşebbis ruhu da var. Eksiklerimizi tamamlayarak arzu ettiğimiz rakamlara ulaşacağız." diye konuştu.



200 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 27 Ocak'ta sona erecek.

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