Uluslararası 56. Troia Festivali"Ne Doğru

Bu yıl 56. düzenlenecek "Uluslararası Troia Festivali"nin afiş yarışması için başvurular başladı.

Bu yıl 56. düzenlenecek "Uluslararası Troia Festivali"nin afiş yarışması için başvurular başladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarım asırdır devam eden festivalin bu yıl 16-20 Ağustos arasında yapılacağı belirtildi.



Festivalin afiş yarışması için son başvuru tarihinin 31 mayıs olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Yarışma sonunda birinci seçilen tasarıma 10 bin lira, mansiyonlara ise 2 bin 500 lira ödül verilecek. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi yarışma şartnamesinden veya Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden edinilebilecek. Sergilenmeye değer görülen afişler ise 56. Uluslararası Troia Festivali kapsamında 16-20 Ağustos tarihleri arasında sergilenecek."



Açıklamada, yarışmanın seçici kurulunda, Tübingen Troia Vakfı Başkanı Mustafa Sevim, grafik tasarımcısı Atilla Akın, yazar Ateş İlyas Başsoy, grafik tasarımcısı Nadir Çakır, tasarımcı Ali Gürevin, fotoğraf sanatçısı Blagoy Toprakidis ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Özlem Uyan'ın yer alacağı belirtildi.

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