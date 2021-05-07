Uluslararası 5G projesi tamamlandı - Son Dakika

Uluslararası 5G projesi tamamlandı

07.05.2021 10:51
Uluslararası 5G projesi tamamlandı, System.String[]

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından, aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi telekom şirketlerin iş birliğinde yürütülen ve Turkcell'in liderlik ettiği 5G denemeleri projesi, yeni nesil 5G Temel Şebeke (Standalone-SA) mimarisindeki testlerin tamamlanmasının ardından...

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından, aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi telekom şirketlerin iş birliğinde yürütülen ve Turkcell'in liderlik ettiği 5G denemeleri projesi, yeni nesil 5G Temel Şebeke (Standalone-SA) mimarisindeki testlerin tamamlanmasının ardından sona erdiği bildirildi. Turkcell, kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi sunarak hem global 5G standartlarının oluşturulmasına hem de yeni nesil teknolojilerin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Turkcell'in uluslararası operatörler kuruluşu 'Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği' (Next Generation Mobile Networks Alliance/ NGMN) bünyesinde proje liderliğini üstlendiği ve aralarında Orange, T-Mobile, China Mobile gibi telekom operatörlerin yer aldığı 5G testleri projesi tamamlandı.

Yapılan açıklamada, "Dört yıl süren uluslararası proje kapsamında, artırılmış 5G kullanıcı deneyimi, 5G Temel Şebeke mimarisinde daha düşük gecikme, yüksek hız, kapsama artırma özellikleri, çoklu anten teknolojileri ile 4G/5G ortak spektrum kullanımı gibi en yeni teknolojiler başarıyla test edildi. Yeni nesil 5G standartlarının doğrulanmasına katkı sağlayan bu testlerin sonuçlarıyla ilgili detaylı teknik rapor hazırlanarak kuruluşun web sitesinde yayınlandı" ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI YENİ NESİL 5G STANDARTLARINA TURKCELL İMZASINI ATIYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası kuruluşlardaki 5G çalışmalarımızla ülkemizin bu alandaki öncü rolünü başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de tüm dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde 60'ından fazlasına 200'den fazla şebeke ile hizmet veren operatörlerin üyesi olduğu NGMN'de dört yıldır başarıyla yürüttüğümüz 5G test projesi oldu. Dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin yer aldığı bu projede Turkcell olarak çalışmalara liderlik ettik. Projeyle ortaya koyduğumuz sonuçlar, yeni nesil 5G teknolojisinin kullanıcılara sunacağı hizmetlerin pratikte de gerçekleştiğini göstermek açısından büyük önem taşıyor. Bu testlerde kullanıcılara artırılmış 5G deneyimi yaşatacak 5G Temel şebeke (Standalone-SA) mimari üzerine odaklandık. Başarıyla test edilen bu mimari, 5G şebekesinde kaynakların dinamik olarak atanabilmesini mümkün kılarak otonom araçlar, akıllı fabrikalar, hologram teknolojileri veya yeni nesil sosyal medya uygulamalarının farklı ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Gerçekleştirdiğimiz testlerde bu yeni teknolojilerin gereksinim duydukları 1-2 milisaniye gecikme süresi ve saniyede gigabitler mertebesinde kullanıcı hızları gibi değerlere 5G sayesinde erişilebildiğini doğrulamış olduk. Böylece teknolojinin insanlara ve kurumlara sunacağı faydayı artırarak, zaman ve kaynak verimliliğine katkı sağlanabileceğini ortaya koyduk. Ülkemiz adına 5G'de dünyaya yön veren böylesine önemli bir projeye liderlik ederek uluslararası arenada Turkcell imzasını atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."


Uluslararası 5G projesi tamamlandı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası 5G projesi tamamlandı - Son Dakika


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