"Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu"nda Edirne'ye özgü el sanatları tanıtılacak - Son Dakika

Edirne'de, 20 Haziran'da koşulacak Uluslararası 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcuların plaketleri kentin 6 asırlık sanatı Edirnekari işlemelerden yapılacak, etkinlik alanında üretici kadınların hazırladığı kente özgü el sanatları ürünleri tanıtılacak.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Kadın Emek Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, kente özgü el sanatlarının ve turistik öğelerin ön plana çıkartılarak Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Maratonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinde koşulacağını hatırlatan Akdağ, kentteki sivil toplum örgütlerinin destekleriyle güzel bir etkinliğe imza atmak için çalıştıklarını ifade etti.

Yerli ve yabancı çok sayıda atletin katılacağı etkinlikte Edirne'nin tanıtımı için üretici kadınlarla ortak bir çalışma yaptıklarını aktaran Akdağ, "Pandemi sürecinde emekçi kadınlar etkinliklere katılamadı. Onları hem motive etmek hem de emeklerinin değerlenmesi için ortak bir çalışma yapıyoruz. Festivalde kadınlarımız stantlar kurarak kente özgü ürünleri sergileyip tanıtacaklar." dedi.

Akdağ, maratonda dereceye giren sporcuların plaketlerinin de özel olarak hazırlanacağını belirterek, "Bu yıl bir farkındalık yapmak istedik. Kadınlarımızın ürettiği el yapımı kağıtların üzerine nakşettikleri Edirnekari sanatıyla konuklarımıza plaket takdim edeceğiz. Bunların hepsini emekçi kadınlarımız hazırlayacak." diye konuştu.

Akdağ, maratonun Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği'nin fotoğraf sanatçıları tarafından takip edileceğini ve daha sonra sergi açılacağını sözlerine ekledi.

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman da el emeği ürünlerinin etkinlikte değer göreceğini dile getirdi.