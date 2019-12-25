Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri - Son Dakika

Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen Uluslararası 7. Ankara Fotoğraf Günleri, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı.

Açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri, Fotoğraf Sanatı Kurumu yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

202 üyenin 137 fotoğraflık seçkisinden oluşan sergide ayrıca ünlü fotoğrafçılar Luis Franke ve Giulio Montini'nin de 25 fotoğraflık özel seçkisi de yer aldı.

62 fotoğraf gösterisi bulunan sergide, fotoğraf severleri, atölye çalışmaları, paneller, söyleşiler ve dans gösterileri bekliyor.

Sergi, 29 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.