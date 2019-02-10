Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası Başladı
28 dakika önce
Hatay'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası başladı.
Hatay
'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu ile Aba Güreşleri Hatay İl Temsilciliği tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 151 sporcu katılım gösterdi.
Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek, yaptığı konuşmada, ata sporu aba güreşinin unutturulmaması amacıyla düzenledikleri organizasyonda yer alan sporcuların çoğunluğunun Hataylı olduğunu söyledi.
Aba güreşinin topluma mal olması adına yaptıkları bu organizasyonun aynı zamanda dünya kupasına hazırlık olduğunu aktaran Öztek, "Ata sporumuz olan aba güreşini toplumun her kesimine yayma hedefindeyiz. Burada yapılan şampiyonada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Hatay Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Öztek, akşam saatlerinde sona erecek şampiyonada dereceye girenlere para ödülü verileceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:04 Kaynak: AA
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