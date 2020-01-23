Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti - Son Dakika Dünya

Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti

6 saat önce

BM'den Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir kararı

Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti, System.String[]

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Mahkeme, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.


Ayrıntılar geliyor.

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Myanmar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:19 
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