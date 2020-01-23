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Uluslararası Adalet Divanı, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir alınmasına hükmetti
6 saat önce
BM'den Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırıma karşı tedbir kararı
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti. Mahkeme, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:19
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