Uluslararası Adalet Divanı, Ekvator Ginesi'nin Fransa'ya yönelik suçlamalarını reddetti - Son Dakika

Uluslararası Adalet Divanı, Ekvator Ginesi'nin Fransa'ya yönelik suçlamalarını reddetti

11.12.2020 19:51
Uluslararası Adalet Divanı, Ekvator Ginesi'nin Fransa'ya yönelik suçlamalarını reddetti, System.String[]

Uluslararası Adalet Divanı, Fransa'nın, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı ve oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue'yi yargılayarak "diplomatik dokunulmazlıkları" ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Ekvator Ginesi'nin iddialarını reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı, Fransa'nın, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı ve oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue'yi yargılayarak "diplomatik dokunulmazlıkları" ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada Ekvator Ginesi'nin iddialarını reddetti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında, Ekvator Ginesi'nin, "diplomatik dokunulmazlığın Fransa tarafından ihlal edildiği" iddiasıyla açılan davayı oy çokluğuyla reddetti.

Divan, Fransa'nın 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmediğine hükmetti.

Kararda, Ekvator Ginesi'nin Paris Büyükelçiliğini taşıdığı ve Obiang'ın mal varlığında olan binanın "diplomatik dokunulmazlık" vasfı kazanmadığı kaydedildi.

Divan kararında, Viyana Sözleşmesi dahilinde bir binanın diplomatik misyon statüsünün "karşılıklı kabul" ilkesiyle verildiği ve bu sınıflandırmanın tek taraflı yapılamayacağı belirtildi.

Obiang'a yönelik soruşturmanın, "Ekvator Ginesi'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendirilemeyeceği" ifade edilen kararda, Obiang'a ait Paris'teki binanın Ekvator Ginesi'nin diplomatik misyonu olamayacağı vurgulandı.

Ekvador Ginesi, dokunulmazlık iddiasını Divan'a taşıdı

Fransız adli makamları, 2010 yılında, Ekvator Ginesi'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı'nın oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla soruşturma başlattı.

İddiaya göre Obiang, Ekvator Ginesi'nin kamu kaynaklarından elde ettiği geliri Fransa'da yatırıma çevirerek kara para aklıyordu.

Ekvator Ginesi hükümeti, 2012 yılında, Paris'teki büyükelçiliğini Obiang'a ait yeni satın alınan bir binaya taşıdı.

Fransız makamları, bu binanın Obiang'ın yolsuzluktan sağladığı gelirle satın alındığı ve satışın bir dokunulmazlık manevrasından ibaret olduğunu düşünerek binaya el koydu.

İlk olarak Paris Temyiz Mahkemesi'ne taşınan davada, Obiang Mangue 3 yıl tecilli hapis ile 30 milyon avro para cezasına çarptırılmış, ayrıca lüks bir caddede bulunan oteli dahil ülkedeki tüm mal varlığına el konulması kararı verilmişti.

Ekvator Ginesi, bu binanın Viyana Sözleşmesi kapsamında dokunulmazlığa sahip olduğunu ve el konulamayacağını iddia ederek Haziran 2016'da konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşımıştı.

Ekvator Ginesi, Fransa, Adalet, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı, Ekvator Ginesi'nin Fransa'ya yönelik suçlamalarını reddetti - Son Dakika


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