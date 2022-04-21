Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti

21.04.2022 15:07
Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, Nikaragua'nın Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Kolombiya'nın, Nikaragua'nın Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı UAD, Nikaragua'nın Kolombiya'ya karşı açtığı, Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölge ve deniz alanları yetkilendirilmesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Divan, Kolombiya'nın, Nikaragua'nın yetkilendirdiği balıkçıların Karayip Denizi'nde avlanmasını ve bilimsel araştırma faaliyetlerini engellemesini Nikaragua'nın egemenlik haklarının ihlali olduğuna karar verdi.

Divan kararında, Kolombiya'dan Batı Karayip Denizi'ndeki söz konusu engelleyici faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini hatırlattı.

Kolombiya'nın Eylül 2013'te ilan ettiği "bitişik bölge" sınırının uluslararası teamül hukukuna aykırı olarak belirlediğine değinen Divan, bitişik bölge sınırının uluslararası hukuka uygun yeniden belirlenmesini istedi.

Divan öte yandan, Nikaragua'nın deniz yetki alanlarını belirlediği esas çizgi hattının da uluslararası teamül hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Kolomiya'nın temsilcisi Carlos Gustavo Arrieta Padilla, kararın Kolombiya'nın Karayip Denizi'nde doğal yaşamı korumaya yönelik faaliyetlerini kısıtlasa da Kolombiya donanmasının organize suçların önlenmesi amacıyla Batı Karayip Denizi'nde bulunmasını engellemediğini kaydetti.

Nikaragua, Kasım 2013'te münhasır ekonomik bölgesindeki egemenlik haklarını engellediği gerekçesiyle Kolombiya aleyhine UAD'ye başvurmuştu.

İki ülke arasında kara ve deniz sınırına ilişkin 2001'de açılan bir başka davada Divan, Nikaragua'nın Batı Karayip Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesini belirlemişti.

YORUMLAR
500
Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi Ali Öztunç: Sayın Genel Başkanımız Bu Protestosuyla Elektrik Faturalarındaki Yüksek Artışı, Fakirliği, Vatandaşın Neler Çektiğini Gündeme Getirdi

Nikaragua, Kolombiya, Araştırma, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kamboçya'lı çiftçi timsahlara yem oldu! Süz havuzuna işerken dengesini kaybedip düşmüş
15:06 AK Parti İstanbul'da 2018'de aldığı oyların 9.6'sını kaybetti: Yüzde 33.1'e geriledi
15:06 Alex'den sonra 10 numara artık Arda Güler'e emanet!
14:56 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'nun 3 aylık borcunun 1.030 TL olduğu öğrenildi
14:47 Behzat Uygur takipçisini ifşa etti: 17 günde bir senin ilişkilerine prodüksiyon mu yapacağım
14:47 Başarılı savunmacı Szalai'den kötü haber geldi! Fenerbahçe yıldızını kaybedebilir
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 15:17:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: Kolombiya, Nikaragua'nın egemenlik haklarını ihlal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement