Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4... - Son Dakika

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4...

11 dakika önce

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4..., System.String[]

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti

Myanmar, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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