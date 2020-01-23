Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4... - Son Dakika

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Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4...
11 dakika önce
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:08 Kaynak: AA
Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'a gerekli tedbirlere uyduğuna ilişkin mahkemeye ve Gambiya'ya 4 ay içinde rapor vermesini talep etti
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