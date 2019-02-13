Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'nin İran itirazına ret
4 saat önce
Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın dondurulan mal varlığı nedeniyle açtığı davayla ilgili ABD'nin itirazını reddetti.
Uluslararası Adalet Divanı, İran
'ın dondurulan mal varlığı nedeniyle açtığı davayla ilgili ABD
'nin itirazını reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:05
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