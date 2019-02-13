Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'nin İran itirazına ret

Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'nin İran itirazına ret

4 saat önce

Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın dondurulan mal varlığı nedeniyle açtığı davayla ilgili ABD'nin itirazını reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'nin İran itirazına ret, System.String[]
Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın dondurulan mal varlığı nedeniyle açtığı davayla ilgili ABD'nin itirazını reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:05 

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Toplam Kamu Borcu, Tarihinde İlk Kez 22 Trilyon Dolar Seviyesini Aştı Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil

İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adalet Divanı'ndan ABD'nin İran itirazına ret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]