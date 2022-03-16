Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşı derhal durdurmalı - Son Dakika
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Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşı derhal durdurmalı

16.03.2022 19:21
Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşı derhal durdurmalı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı savaşa derhal son vermesi gerektiğine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı savaşa derhal son vermesi gerektiğine hükmetti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın 'Soykırım Sözleşmesinin ihlali' gerekçesiyle Rusya'ya karşı açtığı davada tedbir kararlarını açıkladı.

UAD, Rusya'nın "özel askeri operasyon" adı altında Ukrayna topraklarında başlattığı savaşı derhal sonlandırmasını, ayrıca kendisine bağlı askeri ve düzensiz birliklerin çatışmalara devam etmesine engel olmasını istedi.

Savaşın, çok sayıda can ve mal kaybına sebebiyet verdiğini belirten UAD, bunun, milyonlarca kişiyi mülteci durumuna soktuğunu kaydetti.

Rusya'nın "mahkemenin yargı yetkisi bulunmadığı" yönündeki itirazlarını reddeden UAD, yargılama sürecinde acil ve yaklaşan bir tehlikenin varlığı sebebiyle tedbir kararına hükmettiğini belirtti.

Divan ayrıca, "Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yaptığı" şeklindeki Rusya'nın iddialarına ilişkin hiçbir delil bulunmadığına karar verdi.

Oy çokluğuyla alınan karara 13 hakim "evet" derken, Rus ve Çinli hakim karşı çıktı.

Ukrayna'nın başvurusu

Ukrayna, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle 26 Şubat'ta Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Ukrayna, Divandan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunmuştu.

Rusya, tedbir kararlarına ilişkin 7-8 Mart'ta yapılan duruşmalara katılmamıştı.

Savunmasını ve taleplerini Divan'a yazılı olarak sunan Rusya, Divan'ın yargı yetkisine ve Ukrayna'nın taleplerine itiraz etmişti.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, Rusya ile mücadelede, "Askeri savaşın yanında hukuki savaş veriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın duruşmaya katılmaması ihtimalini öngördüklerini belirten Korineviç, "Rusya duruşmalara katılmasa da Mahkemenin kuralları gereği çıkacak karara uymakla yükümlüdür." demişti.

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Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli Uluslararası Adalet Divanı, 'Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı' açıklamasında bulundu. Uluslararası Adalet Divanı, 'Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı' açıklamasında bulundu.

Soykırım, Ukrayna, Adalet, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşı derhal durdurmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı: Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşı derhal durdurmalı - Son Dakika
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