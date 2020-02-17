Uluslararası Adalet Divanında Ekvator Ginesi'nin Fransa'yı suçladığı dava görülmeye başlandı - Son Dakika

Ekvator Ginesi'nin, "Fransız yargısının Cumhurbaşkanının oğlu ve yardımcısı Teodorin Obiang Mangue'yi yargılayarak diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği" gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında Fransa hakkında açılan dava görülmeye başlandı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanında açılan davayla ilgili 17-21 Şubat'ta yapılacak duruşmalarda, Ekvator Ginesi tarafının, Fransa'nın Mangue'yi kara para aklama ve zimmetine para geçirmekten suçlu bulması ve malvarlığına el koymasının diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiğine yönelik iddiaları ve Fransa'nın savunmaları dinlenecek.

Ekvator Ginesi, 1963 tarihli Konsolosluk I·lis¸kileri Hakkında Viyana So¨zles¸mesi ve 2003 tarihli Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu) kapsamında Mangue'nin dokunulmazlığa sahip olduğunu ve Mangue'ye ait malvarlığına ve Ekvator Ginesi'nin konsolosluk binalarına el konulamayacağını iddia ediyor.

Fransa ise Mangue'ye ait binanın 'kara para aklama ve zimmetine para geçirme' yargılaması başladıktan sonra konsolosluk binası olarak kullanmaya başlandığını ve bu yolla Konsolosluk I·lis¸kileri Hakkında Viyana So¨zles¸mesi'ndeki dokunulmazlıkların kötüye kullandığını savunuyor.

Fransız yargısından Mangue'ye hapis

Fransız sivil toplum kuruluşu Sherpa ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Mangue'nin Fransa'da 150 milyon avro değerinde taşınmazı olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Paris Temyiz Mahkemesine taşınan davada, Obiang Mangue 3 yıl tecilli hapis ile 30 milyon avro para cezasına çarptırılmış, ayrıca lüks bir caddede bulunan oteli dahil ülkedeki tüm mal varlığına el konulması kararı verilmişti.

Ekvator Ginesi Haziran 2016'da konuyu Uluslararası Adalet Divanına taşımıştı.