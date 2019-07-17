Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adalet Divanından Hint subay hakkında karar
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Uluslararası Adalet Divanından Hint subay hakkında karar

1 saat önce

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi artıran, Pakistan'ın casusluk ve terörden suçlu bularak idama mahkum ettiği Hint deniz subayla ilgili kararını yeniden gözden geçirmesine hükmetti.

Uluslararası Adalet Divanından Hint subay hakkında karar, System.String[]
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi artıran, Pakistan'ın casusluk ve terörden suçlu bularak idama mahkum ettiği Hint deniz subayla ilgili kararını yeniden gözden geçirmesine hükmetti.
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Pakistan'ın 2016 yılında tutukladığı Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'la ilgili verdiği idam kararının Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesi kararını verdi.
UAD, Pakistan'ın, Jadhav'a Hindistan tarafından konsolosluk yardımı, kendi savunma ve avukatını seçme hakkı tanımadığından dolayı uluslararası yasaları ihlal ettiğini bildirdi.
UAD verdiği kararın nasıl uygulanacağı konusunda yetkinin Pakistan'a ait olduğunu ancak bu noktada Jadhav'ın haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Kararları bağlayıcı olan UAD'ın verdiği hükümleri uygulama gücü bulunmuyor.
Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğunu iddia ederek 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti.
Mahkeme, Jadhav'a verilen idam cezasının, tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdıklarını açıklamıştı.
UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.
Hindistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:32 Kaynak: AA
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