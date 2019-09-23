Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı

45 dakika önce

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin 250'nin üzerinde gösterimle izleyiciyle buluşacağı 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı, System.String[]

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin 250'nin üzerinde gösterimle izleyiciyle buluşacağı 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, burada yaptığı açıklamada, Altın Koza Film Festivali'ni başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Adana'nın bir kültür ve sanat kenti olduğunu dile getiren Karalar, festivalin çok güzel olacağını ve herkesi beklediklerini vurguladı.

Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi sinema oyuncusu Menderes Samancılar da festivale çok emek verdiklerini belirterek, "Burası kültürün, sanatın, edebiyatın, her şeyin beşiği. Sanatın harman olduğu Çukurova'da, sanatın da en iyisini yapmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

Daha sonra etkinlikler kapsamında, 75. Yıl Sanat Galerisinde 50. Yılında Altın Koza Sergisi açıldı. Festivalin düzenlendiği günden bu yana hazırlanmış çeşitli afişlerle fotoğraf ve gazete kupürlerinin yer aldığı sergide 43 eser yer alıyor.

Altın Koza Film Festivali, çeşitli etkinliklerle 29 Eylül'e kadar sürecek.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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