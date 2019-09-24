Son Dakika Haberleri: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali

1 saat önce

Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, System.String[]

Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.

Festivalin ikinci günü de çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kentteki, Cinemaximum ve Ariplex sinemalarında, festival kapsamındaki filmlerin gösterimi yapıldı.

Öte yandan, kentteki bir otelde "Altın Koza Kısa Film Atölyesi" de gerçekleştirildi.

Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Adana Altın Koza, Adana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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