Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali
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Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Adana'da düzenlenen 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında, çeşitli film gösterimleri gerçekleştirildi.
Festivalin ikinci günü de çeşitli etkinliklerle sürdü.
Kentteki, Cinemaximum ve Ariplex sinemalarında, festival kapsamındaki filmlerin gösterimi yapıldı.
Öte yandan, kentteki bir otelde "Altın Koza Kısa Film Atölyesi" de gerçekleştirildi.
Festival, yarın çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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