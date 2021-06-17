Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Eylül'de

Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine, yarından itibaren "www.altinkozaff.org.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması kategorilerinin yanı sıra dünya sinemasından örnekler, özel gösterim bölümleri, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar , yazılı açıklamasında, belediye tarafından düzenlenen festivalin sinemaseverlerle 13-19 Eylül 'de buluşacağını belirtti.

Son Dakika: Bahçeli'den HDP binasına düzenlenen saldırıya sert tepki: Saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir

Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi vefat etti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! Başlangıç ve bitiş tarihi bile belli