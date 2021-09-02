Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 10 film uzun metraj kategorisinde yarışacak - Son Dakika

Bu yıl 28'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 10 film katılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesince 13-19 Eylül'de gerçekleştirilecek festival kapsamında, uzun metraj kategorisinde başvuruda bulunan 45 filmden 10'u "Altın Koza Ödülü" için jüri karşısına çıkacak.

Yönetmen Nisan Dağ'ın "Bir Nefes Daha", Barış Sarhan'ın "Cemil Şov", Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun "Dermansız", Erdal Rahmi Hanay'ın "Fuad", Sinan Sertel'in "İçimdeki Kahraman", Erkan Tahhuşoğlu'nun "Koridor", Muhammet Çakıral'ın "Lacivert Gece", Tufan Taştan'ın "Sen Ben Lenin", Ahmet Necdet Çupur'un "Yaramaz Çocuklar" ve Mehmet Ali Konar'ın "Zin ve Ali'nin Hikayesi" filmleri yarışacak.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategorinin bulunduğu festivalin "Altın Koza Ödülleri", 18 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.