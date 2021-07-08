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Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika

Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de düzenlenecek

08.07.2021 10:06
Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de düzenlenecek, System.String[]

Lezzet tutkunlarını iklimi gibi sıcakkanlı insanların diyarında, Adana'da buluşturan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin beşincisi; 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Lezzet tutkunlarını iklimi gibi sıcakkanlı insanların diyarında, Adana'da buluşturan Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin beşincisi;  8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

ÖNEMLİ BİR GASTRONOMİ DESTİNASYONUNA DÖNÜŞECEK Vali Süleyman Elban, geleneksel mutfağımıza ait değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güney'in enfes tatlarına ev sahipliği yapan ve birbirinden leziz lezzetleri bünyesinde barındıran Adana'nın, Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri konumunda olduğunu söyleyen Vali Elban, "Adana'nın bu potansiyelinin daha da geliştirilerek önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürülmesi amacıyla ilki 2017 yılında düzenlenen ve her yıl geliştirilen etkinliklerle bir önceki yıldan çok daha fazla ses getiren Adana Lezzet Festivali ile Adana'mızın zengin mutfak kültürünün bilinirliğinin artırılması ve bu mutfak kültürümüzün geleceğe taşınması için tüm paydaşlarla yoğun bir çaba içerisindeyiz" dedi.

"MİSAFİRLERİMİZİ ADANA'YA BEKLİYORUZ" Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok organizasyonun ertelendiği bir dönemde festivalin kesintiye uğramaması için 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni dijital platforma taşıyarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Elban, "Geçen bir yıllık süreçte pandemi koşullarında yaşanan olumlu gelişmelerle bu yıl 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde beşincisini düzenlemeyi planladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivali'mizde, festival coşkusu yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin katılımıyla kaldığı yerden devam edecek. Tabi koronavirüsle mücadelede büyük bir yol kat etmiş olsak da salgın tamamıyla bitmiş değil. Bizler tüm şartları düşünerek hazırlıklarımızı yapıyor, tüm tedbirleri şimdiden düşünüyoruz. Konuklarımızın da aynı hassasiyet içerisinde olacağına inanıyoruz. Festivale katılacak misafirlerimizi Adana'da en iyi şekilde ağırlamanın; onlara Adana insanının misafirperverliğini, cana yakınlığını göstermenin heyecanını daha şimdiden yüreklerimizde hissediyoruz. Siz değerli lezzet tutkunlarını da bu heyecanımıza ortak olmak, Adana'nın dillere destan lezzetlerini tatmak ve festival coşkusunu doyasıya yaşamak için 8-9-10 Ekim tarihlerinde Adana'ya bekliyoruz." dedi ve festivalin düzenlenmesinde katkıları olan belediye başkanlıklarına, festival yürütme kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese bu vesileyle şimdiden teşekkür ettiğini dile getirdi.

Çukurova'nın birbirinden leziz yemeklerinin yer alacağı, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de gastroshowlar, yemek atölyeleri, söyleşilerle üç gün boyunca bir gastronomi şöleni sunmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de düzenlenecek

Gastronomi, Festival, Adana, Ekim, Turizm, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Turizm Uluslararası Adana Lezzet Festivali 8-9-10 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika


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