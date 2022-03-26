Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı - Son Dakika
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Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı

26.03.2022 21:05

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldıADANA'da 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı binlerce kişinin katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı

ADANA'da 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı binlerce kişinin katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortejin ardından karnavalın resmi açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt'un gongu çalmasıyla gerçekleştirildi.

'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 23- 27 Mart tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, yurt içinden ve yurt dışından binlerce misafiri konuk ediyor. Karnaval bugün kortej, resmi açılış ve konser programıyla devam etti. İstasyon Meydanı'nda başlayan korteje binlerce kişi katıldı. Kent merkezinde müzikler eşliğinde yürüyen grup daha sonra Merkez Park'ta hazırlanan konser alanına geldi. Buradaki açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, protokol üyeleri ve konseri dinlemeye gelen binlerce vatandaş katıldı.

AÇILIŞ SONRASI KONSER

Açılış gongunu, sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Portakal Çiçeği Karnavalı fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt birlikte çaldı. Ardından söz alan Ali Haydar Bozkurt, sağanak yağış nedeniyle programda aksaklık olduğunu belirterek vatandaşlardan özür diledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yağmur yağmasına rağmen alanda bekleyen vatandaşlara teşekkür etti. Açılışın ardından izleyiciler sanatçı Haluk Levent'in konseriyle eğlendi.

Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı
Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı - Son Dakika


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