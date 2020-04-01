Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin şubat ayında Somali'de düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.

Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı.

Raporda, 2 Şubat'ta Orta Cuba'da düzenlenen saldırıda akşam yemeğine oturmuş bir ailenin hedef alındığı, bu saldırıda 18 yaşındaki bir kızın öldüğü ve çocuklar da dahil 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bu saldırıdan üç hafta sonra yapılan başka bir bombalamada ise Harmuud Telekom'da çalışan bir işçinin öldüğü ifade edilen raporda, "Somali'de ABD ordusunun gizli hava savaşı yüzünden sivil kayıplar artmayı sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, bu savaşta zarar gören siviller için hiç kimsenin hesap vermediği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü daha önce de ABD ordusunun sivilleri hedef aldığını açıklamış, ABD iddiaları reddetmişti.

ABD, bu yılın başından bu yana Somali'de 30'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.