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Uluslararası Af Örgütü: ABD, Somali'de sivilleri öldürmeyi sürdürüyor
6 saat önce
Uluslararası Af Örgütü, ABD’nin şubat ayında Somali’de düzenlediği hava saldırılarında 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin şubat ayında Somali'de düzenlediği hava saldırılarının 2 sivilin ölümüne, 3 sivilin yaralanmasına yol açtığını ileri sürdü.
Kuruluşun raporunda, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), şubat ayında düzenlediği iki saldırıda sivilleri öldürmek ve yaralamakla suçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:29
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