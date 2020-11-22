Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı

22.11.2020 11:43
Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Bangladeş'e Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Bangladeş'e Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların iskan edilmesi planlarının yapıldığı Bhashan Char Adası'nın henüz Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan yerleşimi için güvenli ilan edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Arakanlıların Bhashan Char'a gönderilme konusunda isteksiz olduğu vurgulanarak Bangladeş'in Cox's Bazar'ın güney bölgesinde bulunan kamplardakileri söz konusu adaya yerleştirme planından vazgeçmesi gerektiği kaydedildi.

Bangladeş'in kasımda 300 ila 400 Arakanlıyı adaya yerleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, sığınmacılara adaya gitme konusunda rıza göstermeleri için baskı yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Arakanlıların adaya yerleştirilmesi süreçlerinin şeffaflık ve iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Amnesty International, Af Örgütü, Bangladeş, Bengal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi         
11:37
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya tepki: Kabul edilebilir değil         
23:50
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 11:51:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei