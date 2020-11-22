Uluslararası Af Örgütü, Bangladeş'e Arakanlıları adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Bangladeş'e Arakanlı Müslümanları (Rohingya) Bengal Körfezi'ndeki bir adaya yerleştirme planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanların iskan edilmesi planlarının yapıldığı Bhashan Char Adası'nın henüz Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insan yerleşimi için güvenli ilan edilmediği belirtildi.

Açıklamada, Arakanlıların Bhashan Char'a gönderilme konusunda isteksiz olduğu vurgulanarak Bangladeş'in Cox's Bazar'ın güney bölgesinde bulunan kamplardakileri söz konusu adaya yerleştirme planından vazgeçmesi gerektiği kaydedildi.

Bangladeş'in kasımda 300 ila 400 Arakanlıyı adaya yerleştirmeyi hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, sığınmacılara adaya gitme konusunda rıza göstermeleri için baskı yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Arakanlıların adaya yerleştirilmesi süreçlerinin şeffaflık ve iş birliği içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.