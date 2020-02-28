Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

Örgütün Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti, Türkiye'den Avrupa Birliği topraklarına gitmeye çalışan sığınmacılarla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"AB üyesi ülkeler Türkiye'ye varan sığınmacıların yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapmalı." ifadesini kullanılan Moratti, bunun hem mali destek yoluyla, hem de Avrupa'ya güvenli geçişi temin ederek yapılması gerektiği vurguladı.

"Yunanistan ve Bulgaristan, koruma arayan insanların topraklarına girmesini temin etmeli ve sınır muhafızları da sınırda toplanan insanlara karşı aşırı güç kullanmaktan geri durmalı." açıklamasını yapan Moratti, şunları kaydetti:

"Geçerli belgeleri olsun ya da olmasın sığınmacılara resmi sınır geçişlerinden giriş izni verilmeli. AB'nin dış sınırlarına sahip ülkeleri yeterli sayıda, uygun konumda ve güvenli sınır geçiş noktasını sığınmacılara açık tutmalı."

Moratti, AB Komisyonuna da sığınmacıların uygun şekilde karşılanması ve sığınma prosedürleri konusunda Bulgaristan ve Yunanistan'a gerekebilecek her türlü desteği koordine etme çağrısı yaptı.

Moratti, AB üyesi ülkelerin sığınmacılar konusunda adil bir şekilde sorumluluk paylarını üstlenmelerini de istedi.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Yunanistan, Af Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:18 Kaynak: AA
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