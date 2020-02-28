Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı - Son Dakika Dünya

Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

25 dakika önce

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yapılan saldırının ardından Ankara, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmazken, göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın ediyor. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.


Yunanistan ise cuma günü 'yasa dışı göçe müsaade yok' derken Türkiye sınırında bekleyen göçmenlere biber gazıyla müdahale etti.

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Bulgaristan, Yunanistan, Af Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:36 
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