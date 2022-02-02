Uluslararası Af Örgütü, Cezayir'deki "düşünce suçluları" için imza kampanyası başlattı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, "düşünce suçluları" olarak nitelendirdiği bazı tutukluların serbest bırakılması için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a hitaben yazılan dilekçeyi kampanya ile imzaya açtı.

Örgüt, sosyal medya platformu Twitter'da paylaştığı gönderide, "40 düşünce mahkumu, sadece ifade özgürlüklerini kullandıkları için kendilerine yöneltilen asılsız suçlamaları protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı." ifadelerine yer verildi.

Gönderide, "keyfi" olarak tutuklandıkları kaydedilen, Cezayirli aktivistler Muhammed Tecdid, Abdullah bin Naum ve Malik er-Rubahi'nin derhal serbest bırakılması talebinde bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Cezayir Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan "düşünce suçlularının" serbest bırakılmasının talep edildiği dilekçeye destek vermek için herkesi imza kampanyasına katılmaya davet etti.

Cezayir Başsavcılığı, 29 Ocak Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in doğusunda bulunan Hiraş Cezaevi'ndeki bazı tutukluların açlık grevine başladığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını kaydetmişti.

Ülkedeki yerel insan hakları derneklerinden biri olan "Tutukluların Serbest Bırakılması Ulusal Komitesi", daha önce yaptığı yazılı açıklamada, ülkede üç yüzden fazla düşünce suçlusunun tutuklu olduğunu duyurmuştu.