Uluslararası Af Örgütü: Eritre askerleri Etiyopya'da yüzlerce sivili katletti - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun kuzeydeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürüttüğü operasyona destek olan Eritre kuvvetlerinin, Aksum şehrinde yüzlerce sivili katlettiğini bildirdi.

Örgütün hayatta kalanlar ve görgü şahitlerine dayanarak hazırladığı raporda, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açan ve ev baskınları düzenleyen Eritre kuvvetlerinin, yüzlerce silahsız sivili öldürdüğü ifade edildi.

"Kanıt laboratuvarı" birimince elde edilen uydu fotoğraflarının sivil ayrımı gözetmeksizin açılan ateş ve yağma iddialarını kuvvetlendirdiği aktarılan raporda, şehirdeki iki kilise yanında toplu mezarlar oluşturulduğuna ilişkin işaretler olduğu da belirtildi.

Amnesty International Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchen, raporda, Etiyopya ve Eritre kuvvetlerinin Aksum şehrini ele geçirmeye çalışırken çok sayıda savaş suçu işlediğini ve Eritre birliklerinin soğukkanlılıkla sivilleri katletmesinin insanlığa karşı suç olduğunu kaydetti.

Etiyopya, 3 Kasım'da başlattığı Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Çatışmaların sürdüğü bölgede, aralarında eski bakanların da olduğu çok sayıda TPLF lideri ölü ele geçirilmişti.