Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı

12.11.2020 23:31
Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı yönetime karşı askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletindeki bir kasabada çok sayıda sivilin bıçak ya da palalarla öldürüldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya'nın kuzeyinde isyancı yönetime karşı askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletindeki bir kasabada çok sayıda sivilin bıçak ya da palalarla öldürüldüğünü açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Kriz Kanıt Laboratuvarı" birimi tarafından 9 Kasım'da Mai-Kadra kasabasında yaşananlara ilişkin yapılan incelemede, bölgeden paylaşılan "dehşet verici ceset fotoğrafı ve görüntülerinin sahih olduğunun anlaşıldığı" belirtildi.

Örgüt, cesetleri cadde ortalarına atılan, bıçak ya da palalarla öldürüldüğü anlaşılan kişilerin sayısının "muhtemelen" yüzlerce olduğuna işaret ederek, katliamı kimin yaptığına ilişkin henüz net bir delile ulaşılamadığını aktardı.

Federal orduyla çatışan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından konuşulan bir kısım yerel görgü şahitleri ise katliamdan TPLF'yi sorumlu tuttu.

Uluslararası Af Örgütü Doğu ve Güney Afrika Direktörü Deprose Muchena, hükümetin acilen bölgedeki iletişim ağlarını hesap verilebilirlik ve şeffaflık adına tekrar açmak zorunda olduğunu kaydederek, Örgütün, çatışmadaki tüm tarafların ihlallerini belgelemeye devam edeceğini vurguladı.

Tigray'daki iletişim hatlarının kesik olması nedeniyle federal hükümet ve TPLF'nin çatışma sahasına ilişkin açıklamaları teyit edilemiyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda muhalif grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Amnesty International, Af Örgütü, Etiyopya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı Tarım ve Orman Bakanlığı, 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntülerine inceleme başlattı Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım
Eski futbolcu Peter Crouch: Marcelo'yu yumruklamak istedim Eski futbolcu Peter Crouch: Marcelo'yu yumruklamak istedim         
23:21
Teslim belgesini imzalayan Ermenistan'da başlayan Paşinyan karşıtı gösterilerde çok sayıda gözaltı Teslim belgesini imzalayan Ermenistan'da başlayan Paşinyan karşıtı gösterilerde çok sayıda gözaltı         
22:54
Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı         
22:41
Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:29
Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü         
21:44
Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti         
20:54
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 23:41:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Af Örgütü: Etiyopya'da sivil katliamı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei