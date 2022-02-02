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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

02.02.2022 23:03

Görüntü Dökümü: Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès...

Görüntü Dökümü:

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ı Ramallah'ta kabul etti. Callamard, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları

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Uluslararası Af Örgütü, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları - Son Dakika
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