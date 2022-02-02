Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın Filistin temasları - Son Dakika

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Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard'ın görüşmesi
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ın gazetecilere açıklaması RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard'ı Ramallah'ta kabul etti. Callamard, görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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