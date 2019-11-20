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Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü
6 saat önce
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi.
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:12
İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu ABD'den İran'ın askeri gücüne dair rapor: Füze ve İHA'lara yatırım artacak İran'da Hamaney'e yakın gazete, protesto liderlerinin 'idamla' yargılanacağını yazdı İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi