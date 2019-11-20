Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü
Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü - Son Dakika Dünya

Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü

6 saat önce

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi.

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İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.View on euronews

Uluslararası Af Örgütü: İran'da 100'ü aşkın kişi öldü

İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:12 
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