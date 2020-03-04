Uluslararası Af Örgütü: "İran'da Kasım 2019'daki gösterilerde en az 23 çocuk öldü" - Son Dakika
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Uluslararası Af Örgütü: "İran'da Kasım 2019'daki gösterilerde en az 23 çocuk öldü"

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Kasım 2019'da İran genelinde patlak veren protestolarda en az 23 çocuğun hayatını kaybettiğini, olayların soruşturulması, sorumluların yargılanması gerektiğini duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü:

Uluslararası Af Örgütü, Kasım 2019'da İran genelinde patlak veren protestolarda en az 23 çocuğun hayatını kaybettiğini, olayların soruşturulması, sorumluların yargılanması gerektiğini duyurdu.

Örgütün Kasım 2019'da İran genelindeki gösterilerle ilgili yayınladığı rapora göre, 22'si güvenlik güçlerince vurulan en az 23 çocuk yaşamını yitirdi.

Raporda, çocuklardan birinin 8-12 yaşlarında kız çocuğu, kalanının ise 12-17 yaşlarındaki erkek çocuklar olduğu ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, "Bu öldürmelere ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yapılmalı ve emri verenler ile uygulayanlar adil şekilde yargılanmalıdır." çağrısında bulundu.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, 15 Kasım 2019'da benzine zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar düzenlenmişti.

Yaklaşık bir hafta süren gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Af Örgütü, gösterilerde en az 304 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İranlı yetkililer ise şu ana kadar bu konuda açıklama yapmadı.

Af Örgütü, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:36 Kaynak: AA
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