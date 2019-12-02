Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde 208 kişi yaşamını yitirdi
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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde 208 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, İran'da 15 Kasım'da başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 208 olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki gösterilerde 208 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, İran'da 15 Kasım'da başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 208 olduğunu açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü, İran'da 15 Kasım'da yapılan benzin zammı sonrasında başlayan gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü iddia eden bir rapor yayınladı. Raporda, ölümlerin en çok Tahran eyaletine bağlı Şehriyar kentinde görüldüğünün altı çizildi. Uluslararası Af Örgütü, hayatını kaybedenlerin akrabaları, gazeteciler ve bilgi toplanmasında yer alan insan hakları aktivistleri de dahil olmak üzere, İran içinde ve dışında bir dizi kaynakla röportaj yaparak güvenilirliğini tespit ettiği raporlardan gelen ölümleri derledi.

RAPORDA 'ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI' VURGUSU

Uluslararası Af Örgütü tarafından doğrulanan ve analiz edilen kapsamlı video görüntülerinde, silahsız protestoculara ateş eden güvenlik güçlerinin yer aldığı bildirildi. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Direktörü Philip Luther, gösterilerde güvenlik güçlerinin orantısız kuvvet kullandığını savunarak, "Bu ölümler, İran makamlarının insan haklarına olan saygısızlığını gösteriyor" dedi.


Af Örgütü, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
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