Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 115
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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 115

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 115 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 115, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 115 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 115 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Almaya devam ettiğimiz güvenilir bilgilere göre, İran'da güvenlik güçleri en az 115 göstericiyi hukuksuzca öldürdü. Gerçek sayının daha yüksek olduğuna inanıyor ve incelemeye devam ediyoruz. Devletleri, İranlı yetkililerden hesap sormaya çağırıyoruz."

Af Örgütünün can kayıplarıyla ilgili raporuna tepki Yusufi'den gelmişti

Af Örgütünce salı günü yapılan açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda en az 106 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İran'daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin", göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

Af Örgütünün can kayıplarıyla ilgili raporuna tepki, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi'den gelmişti.

Yusufi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, raporu, "İran'a karşı yürütülen dezenformasyon kampanyasının bir parçası" olarak niteleyerek, "Hükümet tarafından teyit edilmeyen kayıplara ilişkin herhangi bir rapor, spekülatif ve güvenilir değildir." ifadesini kullanmıştı.

İran'da benzin zammı şiddetli protestolara yol açtı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binası da tahrip edilmiş, Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi, 2 gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlanmıştı.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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