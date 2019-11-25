Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143
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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü, İran'da benzin zammına tepki gösterilerinde en az 143 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.

Açıklamada, öldürülenlerin neredeyse tamamının ateşli silahlarla hayatını kaybettiği, ayrıca bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.

Örgütün ölü sayısının daha fazla olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, araştırmaların ve incelemelerin bu doğrultuda sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, teyit edilen görüntülerde bazı göstericileri kısa mesafeden ve binaların çatılarından hedef alan güvenlik güçlerinin görüldüğü aktarıldı.

Hazırlanan raporlarda, İran makamlarının göstericilerin cesetlerini ailelerine vermediği ve güvenlik güçleri tarafından morgdan çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtiliyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İran makamları ise 6 güvenlik görevlisinin öldüğünü duyurmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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