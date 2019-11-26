Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, polis göstericileri hedef alıyor
Son Dakika Dünya Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, polis göstericileri hedef alıyor - Son Dakika Dünya

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, polis göstericileri hedef alıyor

6 saat önce

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, polis göstericileri hedef alıyor, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.


Açıklamada, öldürülenlerin neredeyse tamamının ateşli silahlarla hayatını kaybettiği, ayrıca bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Af Örgütü, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:09 
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