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Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda ölü sayısı en az 143, polis göstericileri hedef alıyor
6 saat önce
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası kamuoyundan İran devletinin can kayıplarına yol açan aşırı güç kullanımını kınaması istendi.
Açıklamada, öldürülenlerin neredeyse tamamının ateşli silahlarla hayatını kaybettiği, ayrıca bir kişinin atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek bir kişinin de aldığı darbe üzerine yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:09
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