Son Dakika Haberleri: Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok
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Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok

4 saat önce

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail Parlamentosu'na (Knesset) seçilen Filistinli milletvekillerinin, İsrail'deki Filistinli azınlığın haklarını temsil etme ve savunma imkanlarını zayıflatan ayrımcı düzenleme ve yasalarla hedef alındığını bildirdi

Uluslararası Af Örgütü: İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekillerinin ifade özgürlüğü yok, System.String[]

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), İsrail Parlamentosu'na (Knesset) seçilen Filistinli milletvekillerinin, İsrail'deki Filistinli azınlığın haklarını temsil etme ve savunma imkanlarını zayıflatan ayrımcı düzenleme ve yasalarla hedef alındığını bildirdi.


Örgütün "Seçildi ancak kısıtlandı. İsrail Parlamentosu'ndaki Filistinliler için daralan yer" başlıklı raporu, İsrail'de 17 Eylül'de düzenlenecek seçimlerden önce kamuoyu ile paylaşıldı.

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Af Örgütü, İsrail, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08 
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