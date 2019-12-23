Uluslararası Af Örgütü: "Kaşıkçı cinayeti kararı örtbas kararıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası Af Örgütü: 'Kaşıkçı cinayeti kararı örtbas kararıdır' - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü: "Kaşıkçı cinayeti kararı örtbas kararıdır"

6 saat önce

NEW Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki kararını "adaleti ve gerçeği getirmeyen örtbas kararı" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Af Örgütü:

NEW Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan mahkemesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki kararını "adaleti ve gerçeği getirmeyen örtbas kararı" olarak nitelendirdi.

Örgütün Ortadoğu Araştırmalar Direktörü Lynn Maalouf, internet sitesinde yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da 5 kişinin idama, 3 kişinin de 24 yıl hapse çarptırıldığı Kaşıkçı cinayeti kararını eleştirdi.

Maalouf, "Bu karar, Cemal Kaşıkçı'ya ve sevdiklerine adalet ve gerçeği getirmeyen bir örtbas kararıdır. Duruşmalar, soruşturmanın nasıl yapıldığına dair hiçbir bilginin paylaşılmadığı şekilde, kamuya ve bağımsız gözlemcilere kapalı olarak yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kararın, Suudi makamların bu yıkıcı suça karışmalarını ele almadığını ve Kaşıkçı'nın kalıntılarının nerede olduğuna dair bir netlik sağlamadığını vurgulayan Maalouf, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan mahkemeleri rutin olarak sanıkların avukatlara erişimini reddetmekte ve ağır haksız yargılamaların ardından insanları ölüme mahkum etmektedir. Suudi makamlarındaki şeffaf olmayan uygulamalar ve bağımsız bir yargının bulunmadığı dikkate alındığında, Cemal Kaşıkçı cinayeti için yalnızca uluslararası, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma adalet sağlayabilir."

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltmedi.

Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Af Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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