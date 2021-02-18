Uluslararası Af Örgütü, Kral Selman'dan Hamas yetkilisi Hudari'nin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da tutuklu olan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari'nin serbest bırakılması için Kral Selman bin Abdulaziz'e çağrıda bulundu.

Örgütün internet sayfasında Kral Selman'a yazılmış bir mektup yayımlandı.

Filistin vatandaşı Hudari'nin hapishanede yeterli sağlık hizmetlerine sahip olamadığının altı çizilen mektupta, gözaltı şartları nedeniyle sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Mektupta ayrıca Hudari'nin ameliyat olduğunu ve kanser tedavisi gördüğü bir sırada oğlu Hani el-Hudari'yle birlikte tutuklandığı vurgulandı.

Kral Selman'dan Hudari'nin tedavi için derhal hastaneye kaldırılmasını isteyen mektupta ayrıca, Hudari ve oğluna yapılan suçlamaların düşürülmesi gerektiği belirtildi.

Af örgütüne göre, Hudari ve oğlu, 8 Mart 2020'de çıkarıldıkları mahkemede, (Hamas Hareketi kastedilerek) terör örgütüne mensup oldukları suçlaması yapılmıştı.

Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını kaydetmişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinli'ye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.