Uluslararası Af Örgütü, Letonya'yı Belarus'tan gelen göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı

Uluslararası Af Örgütü, Letonya'nın göçmenleri Belarus'a "şiddetle" geri gönderdiğini ve hatta bazılarını işkenceye maruz bıraktığını iddia etti.

BBC'nin haberine göre, örgütün yeni raporunda, Belarus'tan Letonya'ya geçmeye çalışanların sınır yetkililerince dövüldüğü ve küçük düşürüldüğü belirtildi.

Uluslararası Af Örgütünün raporunda, iddia edilen yetki suistimalleri, keyfi gözaltılar, kötü muamele, güvensiz ve sağlıksız koşullar ve hatta işkence detaylandırıldı.

Raporda, Iraklı Zaki'nin üç ay boyunca, bazen günde sekiz defa, sınırda geri gönderildiği bilgisi yer aldı.

Iraklı Adil de raporda belirtildiğine göre, ısınmak için göçmenlerin ateş yaktığını, Letonyalı yetkililerin hava koşullarına göre kendilerine özel giysiler sağlamadığını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin Letonya ormanındaki açıklanmayan alanlarda keyfi olarak tutulduklarını ve Belarus'a geri gönderildiklerini aktardı.

Raporda göçmenlerin çoğunun şiddete ve şok tabancalarıyla verilen elektriğe maruz kaldığı, kötü muamele nedeniyle bazı göçmenlerin "gönüllü olarak" ülkelerine iade edildiği belirtildi.

Örgütün Avrupa Kurumlar Ofisi Direktörü Eve Geddie, "Letonyalı yetkililer, erkekleri, kadınları ve çocukları dondurucu soğuklarda kendi başlarına bıraktı, genellikle ormanlarda mahsur kaldılar veya çadırlarda tutuldular. Onları sığınma talebinde bulunamayacakları Belarus'a şiddetle geri gönderdiler. Bu eylemlerin sınır korumasıyla hiçbir ilgisi yok; bunlar uluslararası hukukun ve Avrupa Birliği hukukunun küstahça ihlalidir." dedi.

Raporda, Letonya'nın Belarus'tan gelen göçmenlere yönelik muamelesinin, 35 binden fazla Ukraynalı göçmene sığınma sağlamak için "hızlı nakletme" ile taban tabana zıt olduğuna dikkat çekildi.

Letonya hükümeti, yetkililerin aşırı güç kullandığı iddialarını reddederek, önlemlerin "yasa dışı geçişlerden" kaynaklandığını bildirdi.

Hükümet yetkilileri, geri göndermelerin, Avrupa Birliği yasalarına aykırı olmasına rağmen geçen yıl dört sınır bölgesinde sığınma talebinde bulunma hakkını askıya alan bir olağanüstü hal ilan edilmesi nedeniyle yasal olduğunu söyledi.

Letonya İçişleri Bakanı Kristaps Eklons, raporda yer alan yazılı yanıtında yetkililerin sınırı geçenlere karşı "özel araçlarla fiziksel güç" kullandığına dair hiçbir kanıt bulamadığını ifade etti.

Eklons, "Devletin iç güvenliğini sağlamak için (olağanüstü hal) emri çıkarıldı." açıklamasında bulundu.